Dit is ‘m, de nieuwe, snellere trein naar Berlijn die mogelijk ook via Arnhem gaat rijden

Het huidige traject heeft haltes in Almelo en Hengelo. De stop over de grens in Bad Bentheim levert echter de meeste tijdswinst op, omdat er straks geen locomotieven meer verwisseld hoeven te worden.



Binnenkort wordt een beslissing genomen over de definitieve route, maar volgens dagblad Tubantia lijkt het erop dat de route door Twente gehandhaafd blijft. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven zei eerder dat Arnhem op de langere termijn de betere papieren heeft.



Wel is de Deutsche Bahn naar eigen zeggen in onderhandeling met de NS over een verdere reductie van de reistijd. Die moet worden gehaald door meer tussenstations te schrappen. Dat zou ook om een van de stations in Twente kunnen gaan.