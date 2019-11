Dit is waarom jij best eens een grootverbruiker van water kunt zijn

Een antwoord op die vraag is lastig, omdat Vitens niet duidelijk maakt waar ze zelf de grens zou willen stellen. Het waterbedrijf wil vooral mensen die schoon water water ook gebruiken om hun zwembad te vullen of gazon te besproeien meer laten betalen. Maar wat verbruikt een gemiddelde persoon nu dan eigenlijk?



Hoeveel water je precies verbruikt, is afhankelijk van het aantal mensen waarmee je samenwoont in een huis. Wie met z’n tweeën leeft, maakt volgens kenniscentrum Nibud gemiddeld 93.000 liter water per jaar op. Ter illustratie: dat zijn ruim 160.000 biertjes.



Voor het gemak wordt in dit verhaal uitgegaan van een persoon die op zichzelf woont en zo jaarlijks 46.100 liter water verbruikt. Wat kun je daar allemaal mee doen, voordat je meer verbruikt dan dat gemiddelde?