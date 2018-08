Dit jaar al zes wietkwekerijen ontdekt na brand in de regio

ARNHEM/NIJMEGEN - Dat er een wietkwekerij bij een brand wordt aangetroffen, zoals deze maandag bij een pand van een poelier in Arnhem, is niet uitzonderlijk. Al zes keer eerder dit jaar ontdekten de hulpdiensten wietplanten bij branden in het verspreidingsgebied van De Gelderlander. Al is daarbij vaak niet duidelijk of de wietkwekerij ook daadwerkelijk de oorzaak is geweest van de brand.