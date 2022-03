Dit jonge Arnhemse stel knapt klassieke Volkswagen-busjes op en geeft ze een tweede leven

ANWAR BURGERT IN Wat als hier oorlog uitbreekt? Al heb ik een Nederlands paspoort, mijn huidskleur maakt me een vreemde­ling

,,Zie je mij als een zwarte of witte man?”, vroeg ik laatst aan een Nederlandse vriend. Van die vraag werd hij even stil. Ik legde hem uit dat ik wil weten hoe groot de kans is dat ik uit de trein word gehaald als er ooit weer oorlog is.

