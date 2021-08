Dit kopen wij bij Picnic: Kruimige aardappel is hardloper in Arnhem, Nijmegen mozzarella-mekka

ARNHEM - Een zak kruimige aardappels is dit jaar het vaakst door Arnhemse klanten van online supermarkt Picnic op hun boodschappenlijstje gezet. In Nijmegen staat net als vorig jaar mozzarella bovenaan de lijst van populaire producten.

Alleen in Rotterdam staan de kruimige piepers ook in de top vijf; daar bezetten ze de tweede plek in de lijst best verkochte producten.



Picnic komt al enkele jaren met een beperkt overzicht naar buiten van de meest bestelde producten in de regio’s inmiddels 32 regio’s waar de supermarkt boodschappen bezorgt. De ‘traditionele top drie’ van halfvolle melk, bananen en komkommers wordt daarbij buiten beschouwing gelaten.

De vijf meest verkochte producten in Arnhem:



1. Kruimige aardappelen

2. Scharreleieren M

3. Witte bollen

4. Pitloze witte druiven

5. Kinderbananen

De statistieken zijn verkregen uit de aankoopgegevens van 650.000 klanten in de eerste zeven maanden van dit jaar, aldus het bedrijf. Algehele trend is volgens Picnic dat de verkoop van groente en fruit fors is toegenomen: ‘biologisch perensap, biologisch appelsap en gesneden mango maakten een enorme opmars’, aldus de persverklaring bij de cijfers. De coronatrend om veel toiletpapier en schoonmaakmiddelen te kopen is inmiddels voorbij.

De vijf meest verkochte producten in Nijmegen:



1. Mozzarella

2. Boeren waldkorn brood

3. Kastanje champions

4. Bio fairtrade bananen

5. Kiwi green

Op het gebied van brood bestelt Arnhem het vaakst witte bollen. De Nijmeegse klanten kiezen het vaakst voor boeren waldkorn. In de regio Ede is geen brood bij de best verkopende vijf artikelen te vinden.



Picnic-klanten in de regio Amsterdam vinken massaal de avocado aan op hun boodschappenlijstje, in Rotterdam is de aubergine het populairste product en in Utrecht is dat de courgette.

De vijf meest verkochte producten in Ede:



1. Conference peren

2. Water bruisend

3. Halfvolle melk

4. Elstar appels

5. Witlof

Volledig scherm Bezorgauto van online supermarkt Picnic in de Willem van Kleeflaan in Arnhem, archieffoto ter illustratie. © Marc Pluim