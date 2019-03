Dit schieten Arnhemmers er mee op als tieners inspraak hebben in de raad

Bij de politierechter Ook in de liefde geldt: oog om oog, tand om tand

10:38 ARNHEM - Meneer M. (43) laat er geen twijfel over bestaan: zijn voormalige huwelijkspartner meneer C. heeft alle narigheid aan zichzelf te wijten. ,,Het is een binnenvetter die alles oppot en het er in één keer uitgooit”, zegt hij tegen rechter Schwillens. Daarom ging het in de nacht van 23 mei op hun slaapkamer grondig mis.