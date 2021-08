Dit stel gaat de komende jaren op reis: ‘We hebben 10.000 euro in onze camper geïnvesteerd’

Na de reis met hun hippiecamper ‘Otto de berggeit’, van 2016 tot 2018, hadden Renée (36) en Joris (40) Kok nog maar 150 euro op hun bankrekening. Dus moest er gebikkeld worden.



Zij bij de Arnhemse zorgorganisatie Siza, hij bij Stadsbrouwerij Durs. Inmiddels is het saldo aangevuld en staat het Arnhemse paar opnieuw in de startblokken.



,,We hebben op één salaris geleefd’’, vertelt Joris. Het geld dat je normaal gesproken voor leuke dingen overhoudt, hebben we in de camper gestopt. Het is een oudje, uit 1985. We hebben er de afgelopen tijd wel voor 10.000 euro in geïnvesteerd.’’

‘We laten Otto af en toe ergens staan’

Tijdens hun vorige reis legden ze 50.000 kilometer met Otto af. ,,Volledig op de bonnefooi. Met tussenstops op adressen waar we tegen kost en inwoning vrijwilligerswerk deden’’, zegt Joris.



,,Nu slalommen we om de coronabeperkingen heen door Europa. Maar het plan is ook om Otto af en toe ergens te laten staan en naar Azië en Zuid-Amerika te vliegen, om te backpacken.’’ Ook daar heeft het stel ruimschoots ervaring mee. Ze kennen elkaar achttien jaar en backpacken al die tijd al.



,,De rugzak vol, de Lonely Planet-reisgids mee’’, zegt Renée met glinsterende ogen. Zo zagen ze al veel van Azië. Maar Zuid- en Midden-Amerika zijn nog redelijk onontgonnen. Joris: ,,Daar zijn we alleen in Brazilië en Nicaragua geweest.’’

Quote Misschien blijven we wel ergens plakken. Bijvoor­beeld op Sicilië. Joris Kok

Haast hebben ze niet. Onderweg gaan ze ook weer vrijwilligerswerk doen. ,,We gaan sowieso het eerste halfjaar alleen met de camper op pad.’’



Ze noemen hun plan vloeibaar. Maar wat vaststaat, is dat ze eerst met Otto naar Griekenland gaan. Om vakantie te vieren, voordat ze echt gaan reizen en het vrijwilligerswerk oppakken. ,,Vorige keer hebben we in Noord-Frankrijk voor paarden gezorgd, in Spanje voor ezeltjes bij een ezelparadijs, in Zuid-Portugal voor honden bij een hondenopvang en op Sicilië hebben we gewerkt bij een agriturismo.’’



Naar de laatste gaan ze zeker weer terug. Want de band met de mensen daar is er een als familie. ,,Daar kunnen we Otto ook laten staan als we gaan vliegen.’’

‘We zijn zelfvoorzienend’

Hoewel een terugkeer naar Arnhem voor over een jaar of vier in hun hoofden zit, sluiten ze niet uit zich niet meer in Nederland te vestigen. ,,Misschien blijven we wel ergens plakken. Bijvoorbeeld op Sicilië.’’



Na de vorige reis hebben ze in een kleine huurwoning in Doesburg gewoond. Renée: ,,Wanneer je 12 vierkante meter gewend bent, voelt 64 vierkante meter als een villa.’’



Otto biedt hen op die 12 vierkante meter ook alles wat ze nodig hebben. Joris: ,,We zijn zelfvoorzienend. Een keuken, een toilet, een extra tank, zonnepanelen, vijf slaapplaatsen en zelfs een buitendouche.’’



Op reis hebben ze veel aanspraak en leggen ze makkelijk contacten. ,,Dat gaat sneller wanneer je met een hippiebusje rondtrekt, dan wanneer je met een gloednieuwe witte camper aankomt. Van de lokale bevolking krijg je de beste tips en zo kom je ook op plekken waar zelden toeristen komen.’’

Quote Bij mij op het werk kwam het als een donderslag bij heldere hemel toen ik het vertelde. Joris Kok

‘Ze gunnen het ons heel erg’

Ondanks de mooie vooruitzichten is het een vertrek met een lach en een traan. Ze hebben het beiden op hun werk erg naar de zin.



,,Maar het kriebelt, het is een verslaving’’, zegt Joris. ,,Bij mij op het werk kwam het als een donderslag bij heldere hemel toen ik het vertelde. Maar ze gunnen het ons wel heel erg.’’ Renée: ,,Bij mij vinden ze het ook jammer dat ik vertrek, maar hebben ze er net als bij Joris begrip voor.’’



Of ze niet bang zijn bij terugkeer in Nederland niet aan de bak te komen? Renée: ,,Ik werk in de zorg en heb zo weer een baan.’’ Joris: ,,We willen allebei hard werken en met die instelling kun je altijd wel ergens aan de slag.’’



Nu nadert hun punt van vertrek, op 1 september. ,,Droom je dromen niet voor niets’’, zegt Renée. ,,Leef je dromen.’’



De avonturen van Renée en Joris zijn te volgen via travelcrazy.nl