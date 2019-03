Dit zijn de acht eerste kandidaten op de lijst van Forum voor Democratie in Gelderland

1. Arjan de Kok

Arjan de Kok is de bekendste van het stel. Hij stond in 2017 ook op de lijst van Forum voor Democratie bij de Tweede Kamerverkiezingen. De 56-jarige De Kok werkt bij de Nationale Politie en woont in de gemeente Oldebroek. Hij is getrouwd en vader van drie kinderen. De lijsttrekker is al een aantal jaren actief voor de partij, al ontbeert hij tot op heden bestuurlijke en politieke ervaring.



2. Tom Roetert

Iemand die wel over de nodige ervaring op bestuurlijk niveau beschikt, is Tom Roetert uit Geldermalsen. Zo werkt hij als onderwijsadviseur en trainer voor de Algemene Vereniging Scholleiders, waar hij directies en besturen al jarenlang ondersteunt op het gebied van onder meer leiderschap. Verder is hij lid van de Raad van Toezicht van het Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard (CPOB).