Dit zijn de bieren uut Ernem. Die drink je liever kout dan werrem

interviewARNHEM / VELP - Arnhem is opnieuw een lokale brouwerij rijker. Eldenaar Rob Meijer brouwt aan de Rijksweg-West als Brouwhuys Elden zijn eigen biertjes. Daarmee komt het aantal brouwerijen in Arnhem (en Velp) op zeven.

En wat zijn die die bieren ‘uut Ernem’, die je liever ‘kout drinkt dan werrem’ (vrij naar het ‘Ernemse volkslied’ van Jofele Japie en de Beunhazen)? We zetten ze even op een rij.

Durs noemt zich ‘Dé stadsbrouwerij van Arnhem’. De brouwketels staan aan de Klarendalseweg, waar het pils Karel en acht speciaalbieren worden gebrouwen. De nieuwste is een in samenwerking met voormalig Vitesse-speler Theo Janssen tot stand gekomen blond bier dat zijn bijnaam draagt: Dikke Prins.

Leroy Brown aan de Nieuwe Havenweg zegt ‘De eerste écht onafhankelijke craftbier brouwerij in Arnhem’ te zijn. Er worden vijf soorten bier gebrouwen: Treetop Lover; Eldorado; Razor; Junkyard Dog en Bock Out. De brouwerij heeft een proeflokaal aan het Stationsplein.

De bierbrouwerij in het Nederlands Openluchtmuseum komt oorspronkelijk uit Ulvenhout in Noord-Brabant. In de historische brouwerij wordt niet meer gebrouwen, maar in het pand ernaast komen de bieren van ’t Goeye Goet uit de ketels. Het zijn er inmiddels een stuk of tien, al zijn ze niet allemaal meer verkrijgbaar.

Brouwerij De Snor noemt zichzelf ‘Arnhemse Speciaal Bier Brouwerij’. Die toevoeging moet in de toekomst worden veranderd, want de brouwerij verhuist binnen één á anderhalf jaar naar de Hoofdstraat in Velp. Nu worden de proefbrouwsels nog in een kelder aan de Jacob Cremerstraat gemaakt en wordt voor de productie capaciteit ingehuurd bij een brouwerij elders.

Brouwerij CC aan het Elly Lamakerplantsoen in Klarendal is ook zo’n ‘koude-ketel brouwerij’ die brouwcapaciteit inhuurt bij collega’s. Er is een nauwe band met ‘moderne huiskamer’ Caspar waar de CC-bieren verkrijgbaar zijn. Er zijn er nu negen gebrouwen, waarvan een aantal inmiddels niet meer leverbaar.

Ook de mannen van Het Roze Varken aan de Waterstraat in Velp zijn zogeheten huurbrouwers. Hun veertien bieren zijn allemaal gebrouwen in de ketels van een brouwerij elders. ‘Over smaak mag je zeker twisten’ is hun lijfspreuk.’