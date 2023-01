Dit zijn de populairste babynamen van Arnhem in 2022

Bovenkant van kogelpot uit de middeleeu­wen gevonden bij opgraving in Duiven: ‘Eeuwenoud huisafval’

DUIVEN - Een flink fragment van een kogelpot uit de middeleeuwen is woensdag gevonden op de eerste dag van archeologisch onderzoek in hartje Duiven. Waarschijnlijk gaat het aardewerk naar het provinciaal depot in Arnhem.

