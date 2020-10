Dit zijn de wekelijkse tips om eropuit te gaan in de regio

Video Maud (24) heeft borstkan­ker en deelt haar strijd met de wereld: ‘Ik ben ziek, terwijl we heel verliefd zijn’

1 oktober Dan ben je 23 en ontdekt je vriend een knobbeltje in je borst. Natuurlijk denk je dan niet aan borstkanker. Maar het blijkt het toch te zijn. Maud van Oossanen uit Eerbeek kreeg op 17 maart de diagnose. Nu is ze ambassadeur voor Pink Ribbon de organisatie die in oktober jaarlijks aandacht voor borstkanker vraagt.