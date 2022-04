DJ Franky Rizardo mag na twee jaar coronastilte weer draaien: ‘Het is echt van nul naar honderd gegaan’

Franky Rizardo (echte naam Frank Ketelaar) schuift aan op het zonovergoten terras bij de Stadsvilla Sonsbeek in het centrum van Arnhem, de plek waar hij op 7 mei als hoofdact staat geprogrammeerd bij het FLOW Freedom Festival. Hij is net terug uit de Dominicaanse Republiek en vertrekt later in de week alweer naar Portugal en Engeland. Tussendoor staat nog een allnighter (een hele nacht lang draaien) in Rotterdam op het programma.