Docent Montessori College in Arnhem ontslagen om relatie met leerling (17)

Vermeende bedreiger Arnhemse stadhuis ook verdacht van straatro­ven en moet vast blijven zitten

16:27 ARNHEM / ZUTPHEN - Een 22-jarige Arnhemmer die wordt verdacht van bedreiging van ambtenaren op het Arnhemse stadhuis en een zware mishandeling in juni en juli vorig jaar, is volgens het OM ook een van de twee mannen die 18 september vorig jaar drie tasjesroven in een uur pleegde in Arnhem vanaf een scooter.