Docente ging even paracetamol halen en de 18 examens Frans waren weg

ARNHEM - Voor een docente Frans van het Arentheem Thomas a Kempis College in Arnhem stortte de wereld op maandagochtend in toen ze in haar auto keek. De tas met de eindexamens van 18 van haar leerlingen bleek te zijn verdwenen.

Even was ze een supermarkt binnen gestapt. ,,Om paracetemol te halen”, verzucht voorzitter voorzitter Jan Jacob van Dijk van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden.



Hij voert het woord richting media om zorgvuldig uitleg te geven over ‘de nachtmerrie’ die nu ook een onderwijsinstelling in Arnhem heeft getroffen.



,,Examens die gestolen worden: het is iets waarvan je altijd hoopt dat het jouw school nooit zal overkomen”, peinst Van Dijk.

‘Geen reden voor sancties’

Hij vindt niet dat de vrouw wat te verwijten valt. Mededogen voert de boventoon.



,,Wij zien geen reden om sancties tegen haar te treffen”, benadrukt Van Dijk. ,,Het is een uitstekend docent, die het goed doet op deze school, al veertien jaar.”



De school houdt de vrouw bewust uit de publiciteit om haar te beschermen tegen snel en hard oordelen vanuit de buitenwereld.



Ze moet wel duizend keer hebben gedacht: had ik mijn tas maar meegenomen. Na het oneindig herkauwen van de ellende verzuchtte het team van Thomas a Kempis bedroefd: ,,Shit happens.”

Hart onder de riem

In besloten kring kregen ouders en leerlingen woensdag uitleg. Die leerlingen vielen hun docente in de armen en om de hals. ,,Ze stapten direct op haar af”, vertelt directeur Yvonne Balk van het Thomas.



Van Dijk: ,Er was geen spoor van chagrijn te bekennen in de reacties. Iedereen benadrukte tegenover haar dat ze heel goed begrijpen dat dit geen opzet was, dat dit haar is overkomen. Iedereen probeerde haar te troosten.”



Het was de bedoeling om de gecorrigeerde examens op school af te leveren, waarna alles zou worden verzonden naar de tweede corrector. ,,Zonder die tweede correctie is de uitslag van een examen niet geldig”, legt Van Dijk uit. ,,De Inspectie kon dan ook niets anders doen dan het examen van de 18 getroffen havo-leerlingen ongeldig te verklaren.”

Moet het anders?

Moet het anders in de toekomst? Van Dijk vraagt zich af of dat zou helpen.



,,Moet je docenten verplichten om de examens op school te corrigeren? Een school kan in de fik vliegen. Moet je kopieën maken? Als je ziet hoe dik die pakken papier zijn... Daar draait een kopieermachine helemaal van door. Moet je de examens digitaal laten maken? Dat is ook kwetsbaar, ingewikkeld.”

Herkansing op 18 juni