Dochter verzekeraar Achmea schept 90 banen in Arnhem

Ingrid Maan volgt het spoor van Duitse jeugdsolda­ten van de Slag om Arnhem

22 augustus ARNHEM - Soldaten in opleiding van de Reichsarbeitsdienst (RAD) van Hitler-Duitsland namen op 17 en 18 september 1944 in paniek met afweergeschut de Britten onder vuur die naar de Rijnbrug bij Arnhem oprukten. ,,Jongens van 16, 17 jaar’’, vertelt historicus Ingrid Maan uit Oosterbeek, specialist in de Slag om Arnhem. ,,Ze maakten geen kans. Veel van hun schoolkameraden sneuvelden.’’