Documentaire over Vitessenaar die eerste divisie won én Champions League

Vier jonge Gelderse filmers mogen hun project uitvoeren

18:13 ARNHEM - Een film over een leeg vliegtuig en documentaires over een vrouw in een ggz-instelling en de grens bij Beek en Wyler. Deze projecten worden komend jaar uitgevoerd dankzij de prijzen van de Gelderland Film Pitch. De winnaars werden vrijdagavond bekendgemaakt in Focus Filmtheater in Arnhem.