Dode bij steekpartij bij flat in Arnhem, verdachte aangehouden

Video Arnhemse knipkunstenaar windt Jeruzalem om z'n vingers

16:22 ARNHEM/JERUZALEM - De Nederlands-Armeense beeldend kunstenaar Karen Sargsyan beleeft een nieuw hoogtepunt in zijn carrière: tot en met 7 oktober exposeert de in Arnhem woonachtige Sargsyan nieuwe sculpturen in de Citadel van het Tower of David Museum in de oude stad van Jeruzalem.