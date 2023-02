Dode gevonden in schuur na hevige brand in Arnhem

Aan de De Wiltstraat woedde dinsdag een hevige brand . Ook de schuur achter een van de panden, waar woonruimte bovenop was gebouwd, stond in lichterlaaie. De brandweer rukte massaal uit om het vuur te blussen.

Vrouw woonde in schuur

De bewoner van het pand aan de De Wiltstraat raakte licht gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In de ruimte boven de schuur op zijn terrein woonde een vrouw. Het was niet duidelijk of zij tijdens de brand aanwezig was.