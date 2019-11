Dode in Arnhemse vijver niet door misdrijf omgekomen

Update Lichaam gevonden in vijver in Arnhems park, politie doet onderzoek

15:01 ARNHEM - In een vijver in het park Angerenstein in Arnhem is aan het begin van de middag het stoffelijk overschot van een man gevonden. Het slachtoffer zou zijn geboren in 1968. Iemand die de hond daar uitliet, zag een lichaam in het water.