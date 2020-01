Dodelijk coronavirus in Chinese partnerstad Gelderland: ‘Toch alvast mondkapjes gekocht’

Zonnig record: nooit eerder sloot Liander zoveel zonnepane­len aan op stroomnet

11:51 ARNHEM - Netbeheerder Liander heeft nog nooit zoveel zonnepanelen aangesloten op het stroomnet als in 2019. In totaal ging het in de provincies waar Liander het netwerk beheert om 2222 megawatt aan aangesloten vermogen. Dat was de helft meer dan in 2018.