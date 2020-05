Dodelijk slachtoffer bij steekpartij in Velp: locatie afgeschermd als plaats delict voor onderzoek

Zorgen bij burgemees­ter Marcouch; ‘Heel druk’ in Arnhemse binnenstad

17:09 ARNHEM - Sinds het afkondigen van de coronamaatregelen in Nederland zijn er in de Arnhemse binnenstad niet zoveel mensen geweest als vandaag, aan de vooravond van Moederdag. Met name op de hoofdwinkelstraten was het druk. Daar kwam de anderhalvemetermaatregel ook met enige regelmaat in het geding.