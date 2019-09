Dodelijke parachutesprong van 22-jarige militair vanaf Teuge was noodlottig ongeval

De betreffende parachutesprong vond dinsdag 23 juli plaats in het kader van een zogeheten ‘Uitdagende Training’, die onderdeel uitmaakt van de militaire vorming. Het OM meldt vandaag dat uit het onderzoek is gebleken dat het slachtoffer, na de sprong uit het vliegtuig, verstrikt is geraakt in de eigen parachute. Toen dit duidelijk werd, is de hoofdparachute afgeworpen om gebruik te kunnen maken van de reserveparachute. Hierbij ging het andermaal mis: na het afwerpen van de hoofdparachute raakte de arm van het slachtoffer opnieuw verstrikt, waardoor ook de noodparachute zich niet kon ontplooien. Volgens het OM zijn uit het onderzoek geen strafbare feiten naar voren gekomen. Daarom wordt gesproken van een noodlottig ongeval.

Minister

Minister Ank Bijleveld van Defensie informeerde de Eerste en Tweede Kamer eerder over het ongeval. Toen al was de verwachting dat er sprake was van een noodlottig ongeval.



‘Het bericht van het overlijden van de korporaal, heeft de krijgsmacht en ook mijzelf diep geraakt. Ik leef intens mee met zijn geliefden, nabestaanden en collega’s’, schreef de minister. ‘De korporaal maakte op 23 juli een parachutesprong bij het Nationaal Paracentrum in Teuge. Tijdens deze oefening is de parachutist vermoedelijk in de problemen gekomen met zijn parachute en door de val overleden.’



De dodelijke parachutesprong was het zevende fatale parachute-ongeval sinds 2000. Vorig jaar juni overleed een 19-jarige parachutiste. Zij kwam verkeerd terecht bij de landing, liep zwaar hersenletsel op en overleed een dag later in het ziekenhuis.



Ook in 2015, 2012, 2010 en 2008 zijn parachutisten omgekomen op Teuge. Het eerste fatale ongeval van dit millennium gebeurde in 2005. Jaarlijks worden vanaf het Nationaal Paracentrum zo’n 40.000 sprongen uitgevoerd, ongeveer de helft van het totale aantal in Nederland.