Dodenherdenking weer zonder publiek in Arnhem

Rechts houden en drukte en rijen vermijden; crowdcon­trol in Arnhem ná Koningsdag

27 april ARNHEM - Alles is anders in tijden van Covid-19. Crowdcontrol is in Arnhem de laatste dagen van april niks nieuws, maar de reden is dat wel. Op Koningsnacht en -dag moeten gewoonlijk vele tienduizenden mensen die dan het Oranjefeest in de stad bezoeken in goede banen worden geleid.