Doek valt voor artistiek leider Toneelgroep Oostpool na onderzoek seksueel wangedrag

Vernielin­gen en enkele aanhoudin­gen in regio Arnhem: ongeregeld­he­den beperkt

2 januari ARNHEM/RHEDEN/ROZENDAAL/RENKUM - De ongeregeldheden in de nacht van oud op nieuw bleven in de regio Arnhem beperkt tot aanhoudingen en vernielingen. De vier betrokken burgemeesters waren wel unaniem in hun teleurstelling over de grote hoeveelheid vuurwerk die ondanks het landelijke verbod werd afgestoken..