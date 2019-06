Doktertje spelen met spullen uit Verweggistan: Voor een paar tientjes al vollere lippen

De hype onder schoonheidsspecialisten om bijvoorbeeld fillers te plaatsen ziet ook Anke Aalvanger, eigenaar van de Beautyfabriek in Doetinchem en Apeldoorn. Cosmetische ingrepen worden in haar salon uitsluitend door een cosmetische arts uitgevoerd.



Dat schoonheidsspecialisten na een cursus zelf aan de slag gaan, is Aalvanger een doorn in het oog.



,,Ik merk vooral dat we ons steeds vaker over de prijs moeten verdedigen en dat mensen echt geen énkel benul hebben wat het verschil is tussen de arts en de behandeling van de schoonheidsspecialist. Zeer verontrustend dat zulke ingrijpende zaken enkel op prijs besloten worden.”