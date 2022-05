Donkere wolken boven een onheilspellende Eusebiuskerk: Arnhem als decor voor Netflix-hit Stranger Things

ARNHEM - Hoe Arnhem eruit zou zien in de Upside Down, het parallelle universum uit de razend populaire Netflix-serie Stranger Things? Nou, zo dus. De Amsterdamse kunstenaar Hessel Stuut maakte de impressie van het marktplein, met op de achtergrond de Eusebiuskerk, in het kader van de lancering van het vierde seizoen van Stranger Things.