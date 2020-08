Doodgeschoten Naomi stond op punt vader bekend te maken: ‘Hij wil mij vermoorden omdat z’n vrouw ’t niet mag weten’

Het is maandag in de vooravond als met een klap de deur van haar flat wordt ingetrapt. De woedende Rhedenaar is in haar woning, blijkt uit getuigenissen van buren achteraf.



De paniek is groot als de man een pistool trekt. Ze kan geen kant meer op. De buren horen geschreeuw. Sommige horen haar om hulp gillen. Er klinken een stuk of vijf schoten. Dan wordt het doodstil. Enkele uren later bezwijkt Naomi aan haar verwondingen.



Doodsbang

Letterlijk doodsbang was Arnhemse Naomi de dagen voor haar dood voor de woedende verdachte. ‘Ik mag er niet over praten hij heb ons goed bang gemaakt', schreef ze in de dagen voor de schietpartij via Facebook-messenger aan een bekende. Deze berichten circuleren inmiddels op sociale media.