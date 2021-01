Door alle stemmen in zijn hoofd dacht Richard voordat hij een hamer pakte maar één ding: ‘Pa moet dood’

column remco kock Deze oud en nieuw was als een heerlijk speciaal­bier­tje dat morsdood sloeg in een vet glas

4 januari Oudejaarsavond. Thuis, op de bank met mijn vriendin, Youp van ’t Hek kijken. Jarenlang had ik dat horrorscenario weten te voorkomen. Vierde je met oud en nieuw al geen feest meer, was het voorbij met je, belandde je in een stadium waarin je het leven niet meer leefde. Je was begonnen met het uitzitten van de tijd.