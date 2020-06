Door coronacrisis getroffen, maar toch niet naar de voedselbank: ‘Ik denk dat de storm nog komt’

In plaats van Aros Moro staan er bij Kiki Hernandez* nu ook aardappelen op het menu. Geen kruidig Antilliaans eten maar een degelijke Hollandse maaltijd. Het is eten wat de pot schaft en het is eten wat de voedselbank aanlevert.



De 41-jarige, van oorsprong Antilliaanse, inwoner van Arnhem haalt sinds enkele maanden het eten bij de voedselbank. Al acht jaar werkt ze als ZZP’er in de schoonmaakbranche. Dat ging altijd best goed.



,,Ik heb nooit ergens aan hoeven te kloppen voor hulp’’, zegt ze er zelf over. Tot de coronacrisis uitbrak.



,,Nu zit ik sinds maart thuis. Er is geen werk meer en ik verdien ook niks. Vanuit de overheid heb ik twee keer een bedrag gekregen maar het eten haal ik bij de voedselbank.’’