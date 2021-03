Door coronacrisis zijn vooral lageropgeleiden veel minder gaan sporten: ‘Zorgwekkend’

Geldzorgen en visburgers; Afro Bros in gesprek met Arnhemse jongeren over schulden­pro­ble­ma­tiek

11 maart VELP/ARNHEM Het was een grote verrassingen voor mbo-studenten van het Astrum College in Velp woensdagmiddag. Het Arnhemse DJ-collectief Afro Bros kwam op bezoek. Niet om een setje te draaien, wel om te praten over schuldenproblematiek.