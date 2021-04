Door deze Arnhemse energiereep kunnen de Nederlandse Olympiërs straks vlammen in Tokio

ARNHEM/TOKIO - Als ‘onze’ jongens en meiden straks richting Tokio gaan om daar te vlammen tijdens de Spelen, bevinden zich in hun bagage energiereepjes van torenhoge kwaliteit. Herstelrepen op basis van noten, vruchten en zaden, verpakt in een witte wikkel met daarop in gouden letters: Goud In Je Hand.

Het verantwoorde tussendoortje Goud In Je Hand voor de Nederlandse Olympiërs wordt in Arnhem gemaakt bij bakkerij Van Eigen Deeg, één van de locaties voor dagbesteding van Siza. De assistent-bakkers zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

,,Het is een mooie reep, geen dik verdienmodel”, zegt bedrijfsleider Diane Bouwman. Om dat laatste draait het ook niet bij Van Eigen Deeg.

Ze verwacht dat het drukke weken worden voor haar medewerkers. ,,Met oog op de Spelen, maar ook vanwege de bestellingen die we voor andere afnemers maken. Appeltaarten voor het Openluchtmuseum bijvoorbeeld, die bakken we hier ook.”

Bedacht op Papendal

De energiereep is een verhaal apart. Hij werd op Sportcentrum Papendal bedacht en ontwikkeld door topsportkok Erik te Velthuis en sportdiëtiste Brenda Frunt. Het recept stond in hun eerste boek Goud op je bord.

Een verantwoord tussendoortje, een aanvulling op gezonde maaltijden. ,,Gemaakt met goede ingrediënten. Geen chocolade of gepofte mais die in alle supermarktrepen zitten, wel biologische vruchten, zaden en noten. Deze repen zijn niet alleen goed voor topsporters maar voor iedereen die bewust wil genieten.”

Goud In Je Hand werd tijdens de Spelen van Sotsji en de Zevenheuvelenloop datzelfde jaar zo’n hit dat de vraag piekte. (Top)sporters, wandelaars en bewuste eters blijven fans.

Bouwman: ,,Te Velthuis en zijn team zijn niet in staat ze doorlopend te maken, voor sporters zelf is het veel werk en met fabrikanten was geen deal te sluiten. Die willen er kunstmatige stoffen aan toevoegen om het product beter te vermarkten. Zulke concessies wilden de bedenkers niet. Ze wilden een gezonde en pure reep, één die urenlang een verzadigd gevoel oplevert en de bloedsuikerspiegel lekker stabiel houdt. ‘Gewoon’ snoep zorgt voor een tijdelijke oppepper, gevolgd door een dip waarbij je lichaam opnieuw naar suiker snakt.”

Receptuur

Waar bestaat het wonderreepje uit? ,,Gedroogde abrikozen, dadels, vijgen en rozijnen. Daarnaast gaan er walnoten, cashewnoten, hazelnoten en amandelen in, maar ook kokos, boekweitvlokken, havervlokken en quinoa. Maar ook zonnebloempitten, sesamzaad, pompoenpitten en de meest zuivere Traayhoning.

Nadat de ingrediënten zijn fijngesneden of gehakt gaat alles in de mengmachine en wordt honing toegevoegd. De uitkomst is een stug deeg dat in mallen in de vriezer stevigheid krijgt. Vervolgens worden er repen van gesneden, gaat er een wikkel omheen en komt er een datum op te staan. Koel bewaard blijven ze een half jaar goed.”

Ambachtelijke wijze

Goud In Je Hand wordt drie keer per week op ambachtelijke wijze gemaakt. ,,Daarbij gaan alle afzuigers aan en letten we heel goed op een volledig schone omgeving. Grondstoffen mogen niet in aanraking komen met andere producten die bederf kunnen veroorzaken.”

Het etiket verklapt de voedingswaarde: een reep (50 gram) levert 195 kcal op uit 9,2 gram vet, 25,8 gram koolhydraten (18,3 gram suikers), 4 gram eiwitten, 2,9 gram voedingsvezels en een beetje (0,018 gram) zout. Er bestaan minder calorische tussendoortjes. Alleen calorieën tellen vindt Diane kortzichtig. ,,Hier gaat het om pure stoffen waarover je lichaam heel lang doet om ze te verwerken. Je voedt jezelf.”

Goud In Je Hand wordt via de website en in de winkel Van Eigen Deeg verkocht.