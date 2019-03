Naam: Rob Kleijs (51)

Woonplaats: Nijmegen

Functie: presentator bij Omroep Gelderland

Levensmotto: Maak je niet te druk, het gaat zoals het gaat



U bent van de televisie overgestapt naar de radio. Wordt u minder herkend?

,,Mensen vergeten je niet ineens. Bovendien maken we tegenwoordig kijkradio. Radio wordt ook uitgezonden op tv. Dus je moet niet te veel aan je neus krabben. Herkend worden vind ik leuk. Zo weet je dat je werk gezien wordt, bovendien leveren die gesprekken met kijkers en luisteraars vaak nieuwe onderwerpen op. Ik word ook regelmatig aangesproken over jullie! Mensen denken dat Omroep Gelderland en De Gelderlander één bedrijf zijn. Bij deze: dat klopt niet.”



Werkt u in het weekend?

,,Vroeger wel op zaterdag, dan was ik maandag vrij. Nu ik zaterdags niet meer werk, mis ik de Nijmeegse maandagmarkt. Jammer.”



U bent een marktman?

,,Absoluut. Standwerkers fascineren me, mensen die op Telsell-achtige wijze producten demonsteren. Dat zijn geboren verhalenvertellers. Zo heb ik me eens laten verleiden om drie ingepakte producten voor een tientje te kopen. De truc zat hem in het mysterie: je wist niet wat je kocht. Dan koop je puur uit nieuwsgierigheid en ben je een multomap en een antislipmatje rijker.”



Hoe vult u uw weekenden verder in?

,,Met zo min mogelijk. Doordeweeks ben ik druk en als presentator erg aanwezig, in het weekend blus ik af. Zit ik op het terras van een Duits marktje de mensen te observeren, terwijl het normaal andersom is. Of ik ga naar mijn volkstuin. Lekker kleien. Zien hoe een zaadje uitgroeit tot een rode kool: fascinerend. En zonder bestrijdingsmiddelen hè. Smaakt beter dan groenten uit de supermarkt. Al zit dat misschien tussen je oren, dat je na al die ploeterende arbeid tegen jezelf zegt: ‘Nu moet ik het lekker vinden ook!”