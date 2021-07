‘Doos te klein voor laden en lossen-plek’: boete van 109 euro uitgedeeld in Arnhem

ARNHEM - Een vervelende verrassing vorige week voor een klant van de MediaMarkt in Arnhem. De man haalde even iets op in de winkel, terwijl hij zijn auto met alarmlichten aan op een plaats voor laden en lossen had geparkeerd. Bij terugkomst vond hij een boete van 109 euro onder zijn ruitenwisser.

De man deelt het bezwaar dat hij indiende tegen de bekeuring op Twitter. Hij stelt dat de boa die de bon uitschreef zei dat de doos die hij meenam uit de MediaMarkt niet groot genoeg was om het parkeren op een laden en lossen-plek te rechtvaardigen. ‘Hoe groot zou een doos dan wel mogen zijn?’, vraagt de gedupeerde zich in zijn bezwaar af. ‘De boa gaf toe dat daar over te twisten was, maar kon de boete niet meer intrekken.’

Regels

Dat klopt, zegt een woordvoerder van de gemeente Arnhem. ,,Zodra de bekeuring is uitgeschreven en in het digitale systeem is beland, zit er niets anders op dan bezwaar maken.” Over het algemeen zijn er regels voor laden en lossen, zegt de woordvoerder.

Er moet volgens de wet onmiddellijke en voortdurende activiteit zijn nadat het voertuig tot stilstand is gebracht. ,,Maar ja, want wat is nu activiteit?”, vervolgt de zegsman. ,,Maar die betreffende plek op het pleintje -tussen de Patersstraat en de Spoorwegstraat- is ook best een eindje van de MediaMarkt verwijderd. De ingang van de winkel is aan het Velperplein. Als zo’n boa dan enige tijd niemand ziet in de buurt van de auto, zal hij een boete schrijven.”

Wat betreft de regels omtrent grootte van een doos: die moet van ‘enige omvang of enig gewicht’ zijn. ,,Dat is ook wel wat dubieus. Ik lees in een eerdere uitspraak van de rechter dat drie dozen van 30 bij 60, formaat verhuisdoos, niet groot genoeg waren.”

Hoe dan ook, de officier van justitie zal zich buigen over het bezwaar. De gedupeerde wilde niet ingaan op vragen van de redactie.