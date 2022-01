Doris overleeft als yogadocente: ‘Ik ben dankbaar dat ik corona heb meegemaakt’

Toen er in deze krant een stukje stond over een yogaprotest in Museum Arnhem tegen de coronalockdown, kwam er een berichtje binnen van Doris Lilienweiss. Zíj had de yogales gegeven, waarom werd haar bedrijf, Yogapoint, in de krant niet genoemd?



Begrepen we niet dat naamsbekendheid voor haar bedrijf in deze tijden belangrijk was? ,,Ik moest voor mezelf opkomen’’, zegt ze een week later in haar studio. ,,Marketing is niet echt mijn ding, maar ik moest het toch doen, vond ik.’’