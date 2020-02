Dounia is ten einde raad om gevlogen vogeltje Charita: ‘Ik vrees het ergste door die storm’

De dwergpapegaai was zondag in een fractie van een seconde weg uit de woning in de Huissensestraat. Dat gebeurde doordat Dounia een van de ramen op een kier had staan.



,,De gordijnen had ik wel dicht, maar hij is door de opening gevlogen en zo het raam uit gegaan. Eén keer eerder ben ik Charita kwijt geweest. Ook toen vloog hij uit het raam. Gelukkig was hij die keer wel snel weer terug.”



Nu is de kans dat Charita terugkomt kleiner, verwacht ze. Overal heeft ze gezocht. Zonder resultaat. Al haar zoekpogingen liepen tot nu toe op niets uit. ,,Het is ook heel moeilijk zoeken. Met die storm waait het arme vogeltje overal naar toe. Het is geen dier voor buiten, maar juist een echte binnenvogel. Of ze nog in Arnhem-Zuid is? Ik weet het niet. Ze kan door die wind werkelijk overal zijn.”