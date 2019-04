Douwe ‘Snollebollekes’ Bob in het GelreDome?! Een show van ‘hoog cultureel niveau’

COLUMN Waarom geven we pas geld zodra mensen zichzelf martelen op een fiets?

13:35 Aan Maarten van der Weijden merk ik dat ik milder word. Afgelopen zomer ergerde ik me aan Maartens Elfstedentocht. Misschien Arnhems, maar ik vond: jij bent een in het Zwarte Gat gedoken topsporter en gebruikt een goed doel om weer in het middelpunt te borstcrawlen. Over de ontstane Maarten Manie, al die Friezen aan de waterkant, dacht ik: dat was omdat ze de echte Elfstedentocht missen.