Doventolk Irma wijst cafégasten de weg op Arnhemse Korenmarkt

Icoon van de coronatijd

Op een bijzondere manier wilden de horecazaken dit onder de aandacht brengen. ,,Doventolk Irma is uitgegroeid tot het icoon van deze coronatijd. Wat is er mooier dan dat zij ook op de Korenmarkt mensen de weg wijst?”, zegt Janssen.

Trichopoulos had er een flink karwei aan. Meer dan 20 uur was zij onafgebroken bezig met het maken van de schildering. Ze begon woensdagavond laat en was donderdag rond 20.30 uur klaar. Janssen: ,,Door haar extreme doorzettingsvermogen is dit zo snel gelukt. Het resultaat is hartstikke mooi geworden.”