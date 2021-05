‘Draag geen wapens, doe het niet’; burgemeester doet oproep bij stille tocht voor doodgestoken Eduard (27)

video | updateARNHEM - Zo'n 150 deelnemers lopen mee aan een stille tocht voor de zondagavond in Arnhem doodgestoken Eduard Verhaaf . De deelnemers zijn vertrokken van het terrein van voetbalclub Arnhemse voetbalclub Arnhemia aan de Huissensestraat in de wijk Malburgen.

Het zijn vooral veel vrienden en familieleden die meelopen met de tocht, met name jonge mensen. Burgemeester Ahmed Marcouch riep op geen wapens te dragen. ,,Doe het niet. Want een wapen bij je hebben, is die op een bepaald moment ook gebruiken. En dat kan zoals vandaag hier beleefd, fatale gevolgen hebben.’’

Verjaardagsvisite

De tocht gaat onder meer langs de woning aan de Dragonstraat in dezelfde wijk waar Doesburger Eduard (27) zondagavond het leven liet. Hij was daar op verjaardagsvisite bij zijn vriendin, maar toen arriveerde daar ook de ex van zijn vriendin, een 24-jarige Arnhemmer.

Volledig scherm De stille tocht in Arnhem © DG

Bij een ruzie is de Doesburger door de Arnhemmer doodgestoken. Deze laatste heeft zich dezelfde avond nog gemeld op het politiebureau. De stille tocht is mede georganiseerd door Michael Priem, die op de Dragonstraat woont in het huis naast dat waar de ruzie plaatsvond. Hij heeft nog vergeefs geprobeerd het slachtoffer te redden.

Volledig scherm Vrienden en familie lopen mee met de stille tocht. © DG