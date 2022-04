Dreiging met vuurwapen op vrijmarkt in Arnhem: man gearresteerd, Slachtofferhulp voor omstanders

De vrijmarkt werd gehouden op de Eimerssingel-Oost in de wijk Malburgen. De gearresteerde man zou amok hebben gemaakt op de vrijmarkt. Een getuige meldde aan de toegesnelde agenten dat de man mogelijk een vuurwapen op zak had. Er waren veel omstanders aanwezig, onder wie ook kinderen.

Inmiddels is Slachtofferhulp voor getuigen ingeschakeld. ,,Mochten er nog andere aanwezigen behoeften hebben aan hulp via Slachtofferhulp, dan is dat uiteraard mogelijk", meldt de politie. Meer details zijn er nog niet bekend. Ook niet of de man inderdaad een wapen bij zich had en wat de aanleiding voor het incident was.