Drempels voor gevaarlijke oversteek RijnWaalpad; ‘Bijdrage aan veiligheid fietsers’

1 juni ARNHEM - Burgemeesters worstelen met mensen die massaal de vrijheid beginnen te vieren nu het einde van de corona pandemie in zicht lijkt. Optreden tegen excessen, daar is iedereen het over eens. Maar er zijn ook grenzen aan wat nog mogelijk is qua handhaving zegt Arnhems burgemeester Marcouch. ,,Dit lukt alleen als we elkaar allen bij de les houden. Dat kun je nooit alleen van boa’s en agenten af laten hangen.”