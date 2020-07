Drie aanhoudingen na nachtelijke schietpartij in Arnhem

Wraakactie

Bij een woning en een auto in de buurt was een raam ingeslagen. Volgens de politie zou het mogelijk om een wraakactie gaan. Er is vooralsnog geen sprake van gewonden.



De politie heeft de zaak in onderzoek. De recherche heeft ter plekke groots onderzoek gedaan en zeker één kogelhuls gevonden. Het is de tweede schietpartij in 24 uur in de Gelderse hoofdstad. Dinsdag kwam een 31-jarige vrouw door kogels om het leven in haar woning in de Reinaldstraat.