Zware ochtendspits na aanrijding met drie auto's op A50 bij Arnhem

Daar botsten drie auto's botsten daar op elkaar. Of bij de aanrijding gewonden zijn gevallen, is niet bekend. De file bedroeg rond 08.30 uur 15 kilometer. De vertraging is daardoor opgelopen tot ongeveer 30 minuten, meldt Rijkswaterstaat. De linkerrijstrook is dicht. Hoe het ongeval kon ontstaan, is niet duidelijk.

Ook op de A325 in de richting van Arnhem, tussen knoopunt Ressen en het Nijmeegseplein bij GelreDome loopt het vast. Daar is de file even na 08.30 uur 10 kilometer, zo meldt de ANWB. De vertraging is ongeveer 20 minuten. Ook op de N325, de Pleijroute in Arnhem, is het druk.