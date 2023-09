Drie auto’s botsen tegen elkaar in Arnhem, weg tijdelijk helemaal dicht

Nóg meer stankover­last van papierfa­briek is onaccepta­bel voor dit dorp: ‘Grote groep heeft ernstige stress’

Eerst minder overlast, dan pas valt er te praten over uitbreiding van Smurfit Kappa Parenco als het aan het gemeentebestuur van Renkum ligt. ,,Er is nu al te veel overlast van de fabriek. Nog meer overlast is voor ons onacceptabel. Wij moeten opkomen voor onze inwoners”, zegt wethouder Joa Maouche.