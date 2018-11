Drie bezoekers van Qlimax doen bij politie aangifte van zakkenrollerij

Volgens bezoekers van Qlimax is in de nacht van zaterdag en zondag zeker drie keer in het volle stadion (er waren zo’n 27.500 feestgangers binnen) met pepperspray gespoten.



Sommigen reppen van traangas, omdat ze last kregen van ogen en luchtwegen. Op enkele plekken in het stadion ontstond paniek in de mensenmenigte, maar voor zover bekend zijn geen ongelukken gebeurd.



Het gebruik van pepperspray door zakkenrollers is een beproefde methode bij evenementen. Bezoekers worden met het bijtende middel afgeleid en in verwarring gebracht. Vervolgens worden ze in de consternatie beroofd van geld en goederen.