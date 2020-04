Drie corona-aanhoudingen: sporters in Arnhems park verzetten zich tegen agenten

Virus en ik Praktijk­ver­pleeg­kun­di­ge Paulien Lunter: ‘Als we meer zouden overleggen, zou het minder doden opleveren’

11:17 ARNHEM - Paulien Lunter werkt als praktijkverpleegkundige in een huisartsenpraktijk in de Arnhemse wijk Geitenkamp. In coronatijd belt ze de kwetsbare ouderen in haar wijk om te vragen hoe het gaat. Deze week overleed één van de patiënten met wie Paulien een heel goed contact had.