Drie jaar cel voor Let na poging tot doodslag op vriendin

In februari werd een vrouw uit Heteren door haar vriend met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zij had over haar hele lichaam blauwe plekken, een schedelbasisfractuur en een bloeduitstorting in haar lever. De vrouw verklaarde dat zij de dag daarvoor was overvallen en dat zij daardoor gewond was geraakt. De rechtbank oordeelt op basis van bewijs in het dossier, waaronder verklaringen van huisgenoten en een foto op de telefoon van de man, dat het verhaal van de vrouw over de overval niet kan kloppen. Zij oordeelt dat de man degene is die de vrouw heeft mishandeld.