Drie maanden lang met 70 kilometer per uur over A325

Na de eerste twee weken begint de echte verkeershinder. Op maandag 8 juli gaat de N325, beter bekend als de Pleijroute, in beide richtingen voor twee weken potdicht. In die veertien dagen komt er een heel nieuwe asfaltlaag op het traject Velperbroekcircuit richting GelreDome en vice versa.



In de periode erna zijn de wegvakken op de A325 aan de beurt. Van 22 juli tot en met 11 augustus wordt het deel tussen Ressen en GelreDome voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Dan kan het verkeer niet via deze snelweg Arnhem binnen rijden. Van 12 augustus tot en met 25 september is het wegvak richting Nijmegen aan de beurt.



Samen met de wegwerkzaamheden aan de Apeldoornseweg in Arnhem en de Waalbrug in Arnhem zal dat leiden tot verkeershinder in de zomervakantieperiode. De provincie Gelderland en Rijkswaterstaat hebben omleidingsroutes uitgezet.