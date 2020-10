Drie mannen in de boeien geslagen na achtervolging in Arnhem

De achtervolging eindigde bij de carpoolplaats Waterberg langs de A12 bij Arnhem. Waar de achtervolging was begonnen is niet bekend. De drie mannen gingen er vandoor bij een controle, waarna de politie de achtervolging had ingezet.



Nadat de auto was gedwongen te stoppen sloeg één man te voet op de vlucht. Hij werd korte tijd later aangehouden op het terrein van Rosendaelsche Golfclub. De andere twee konden al bij de auto worden aangehouden.



Waarom de mannen er vandoor gingen is niet bekend. Ze zijn allen overgebracht naar het cellencomplex en zullen in de loop van de ochtend verhoord worden. Of de politie een vondst heeft gedaan in de auto is nog niet bekend.