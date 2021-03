Drie mannen uit Gelderland betrokken bij groot drugslab: OM eist tot acht jaar cel, ‘maar ik lag hier alleen maar te slapen’

ARNHEM / WAGENINGEN- Vanwege hun betrokkenheid bij onder meer een drugslab in Zuidwolde in 2017 dat voor wel 8 miljoen euro straatwaarde aan XTC-pillen had kunnen produceren, moeten drie Gelderlanders celstraffen krijgen van acht, zes en viereenhalf jaar en boetes van 60.000, 60.000 en 40.000 euro. Dat wil het Openbaar Ministerie.