Drie verdachten van ‘groothandel voor drugslabs’ komen vrij

De drie worden ervan verdacht dat zij bereiders van chemische drugs voorzagen van alles wat er nodig was om amfetamine te maken, en dat ze de illegale winsten daarvan wit wasten. De Arnhemmer wordt daarnaast ook verdacht van concrete leveringen voor een lab dat in april is opgerold in Odoornerveen , waarbij drie andere Gelderlanders werden opgepakt .

Merktekens

Volgens het OM zouden de mannen tussen juli 2018 en april 2019 actief zijn geweest met de illegale toeleveringen. In het onderzoek heeft de politie de verdachten afgeluisterd en vaten in zeecontainers in Spankeren van merktekens voorzien. Gemerkte vaten zijn later in Odoornerveen teruggevonden.



De advocaten vroegen om vrijlating van de drie, zeker nu het er naar uitziet dat de zaak op zijn vroegst midden volgend jaar inhoudelijk behandeld gaat worden. De officier van justitie verzette zich tegen de vrijlating van de drie, omdat het zou gaan om grote hoeveelheden grondstoffen en tienduizenden euro’s winst. Bij een van de drie is 32.000 euro aangetroffen. Het observatieteam zou afnemers van de drie naar plekken hebben zien rijden waar later daadwerkelijk laboratoria zijn opgerold.



De Arnhemmer is lid van een motorclub, zo bleek tijdens de zitting. Welke motorclub, dat werd niet benoemd.